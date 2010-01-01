Официальный сайт компании "Формика"
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Факты о нас:
|Мы занимаемся поликарбонатом уже более 10 лет, теплицами более 7 лет и заборами более 3 лет
|Поддерживаем широкий ассортимент продукции на складах, еженедельное поступление товара
|Наличный и безналичный расчет, рассрочка
|Развитая розничная сеть, с филиалами в Магнитогорске, Екатеринбурге и Москве
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Отзывы
|Мне установили забор и ворота. Хочу выразить искреннюю благодарность ...
Мне установили забор и ворота. Хочу выразить искреннюю благодарность бригаде , которая работала у меня. Аккуратно, прислушиваясь к моим пожеланиям, очень профессионально сделали все.
Первоисточник : http://www.formika74.ru/otzyvy_o_kompanii_formika.html
Компания "Формика" 8(351)211-20-30
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